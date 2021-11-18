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بايدن يعفو عن الديكين بينو باتر و جيلي في عيد الشكر

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بايدن يعفو عن الديكين بينو باتر و جيلي في عيد الشكر بايدن يعفو عن الديكين بينو باتر و جيلي في عيد الشكر

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعفو عن اثنين من الديوك الرومية (الحبش) من إنديانا هما «بينو باتر» و«جيلي» في عيد الشكر استمرارا لتقليد يعود لعشرات السنين.

وظهر الديكان في قصير بثه البيت الأبيض على تويتر اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان هو أول من يتلقى ديكا روميا من مربي الديوك الرومية في أمريكا عام 1947 في تقليد ما زال مستمرا.

وفي عام 1963 قرر الرئيس الراحل جون كنيدي إعادة هديته للمزرعة التي جاءت منها.

وكان الرئيس جورج بوش الأب أول رئيس يعفو رسميا عن ديك رومي في البيت الأبيض عام 1989.

المصرى اليوم

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