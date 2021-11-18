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شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال تفقده واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس، الأماكن المتضررة من موجة السيول التى تعرضت لها المحافظة منذ أيام وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقى- على ضرورة الإسراع فى حصر كل الأسر المتضررة لتعويضها، وقال للأهالى: «كل حاجة هترجع زى ما كانت وأحسن.. وده حقكم علينا».

ووجه شعراوى بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية لإعادة بناء المنازل المنهارة، والاستجابة لكل مطالب الأهالى فى المناطق التى تضررت بسبب السيول، وإرسال حصر للوزارة بأى مطالب جديدة للمواطنين.

من جانبه، أشار محافظ أسوان إلى أنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية تنفيذ كل مطالب الأسر وعودة الحياة لطبيعتها فى المناطق المتضررة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة، فيما تقدم الأهالى بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على متابعة تداعيات السيول على أهالى القرية وتوجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لجميع مطالب المتضررين وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التى انهارت، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلًا عن الحكومة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة حلها.

عقب ذلك، تفقد «شعراوى» و«المحافظ» الوحدات السكنية بطريق العلاقى والتى تضم ٥٠٤ وحدات تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقًا لرغباتهم، واطمأن إلى توفير جميع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين فى تلك الشقق وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأعلنت المحافظة أن كميات المياه التى سقطت على مدن وقرى المحافظة خلال الأيام الماضية بلغت نحو 8 ملايين متر مكعب، بزيادة 3 ملايين متر مكعب عن سيول 2010. وتابع «عطية» رفع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى مخلفات الأشجار وأعمدة الإنارة من الشوارع الرئيسية والداخلية، بجانب شفط تجمعات المياه فى هذه المواقع.

ووجه محافظ أسوان بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة والعمل على تشغيل كافة المعدات والسيارات بكامل طاقتها لرفع تراكمات الأتربة الناتجة من سوء الأحوال الجوية، علاوة على رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول من الصناديق والحاويات المنتشرة فى الشوارع والمناطق السكنية لتحسين مستوى المعيشة وتسهيل الحركة المرورية.

وأكد المحافظ عدم تأثر الحركة السياحية بما شهدته المحافظة من أحوال جوية غير عادية، خاصة فى ظل انتظام عمل المزارات والمعالم السياحية والأثرية، وأيضًا توفير كافة المرافق والخدمات للفنادق الثابتة، مع استمرار عمل الحركة النهرية للفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.

وواصلت قوافل صندوق «تحيا مصر» لليوم الثالث على التوالى توصيل المواد الغذائية والأمتعة والأغطية إلى متضررى السيول بقرى محافظة أسوان، وتم تحديد 14 نقطة لعملية التوزيع هى: (أبو الريش قبلى وبحرى، وخور عواضة، الشبيكة، سلوا قبلى، وإبريم، والشلال، وغرب أسوان، الاعقاب، السيل الريفى، الحكروب، الجزيرة، كيما، جزيرة هيصا، والكوبانية)، وسيتم التحرك إليها من خلال سيارات نقل صغيرة محملة بمحتويات القافلة لبدء توزيع المستلزمات العاجلة للمواطنين، لصعوبة وصول الحاويات الكبيرة للمناطق المنكوبة.

إلى ذلك، تفقد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، سدود الحماية من أخطار السيول بقرية الشيخ الشاذلى، ومحطة الكهرباء والوحدة الصحية للقرية، ومدرسة الشيخ الشاذلى للتعليم الأساسى المشتركة. واستمع إلى مطالب الأهالى ومشايخ وعواقل القرية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع 100 كرتونة وبطاطين كإعانات إلى أهالى القرية.