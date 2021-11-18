مركز إعلام مطروح يعقد ندوة حول التصدي لظاهرة الإدمان

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عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة موسعة حول ( الدعم المجتمعي والتصدي لظاهرة) الإدمان والمخدرات. وقال حسن عبد البصير، مدير عام أوقاف مطروح، إن هناك إجماع من كافة علماء الأمة علي تحريم التعامل مع المخدرات في كافة صورها لما لها من أضرار بالغة علي العقول والأجسام وتهديدها للسلم والأمن المجتمعيين وأكد د. حسن عبد البصير علي أن من أهم أدوار الأسرة والمجتمع التواصل والاستماع لابنائهم وتقديم القدوة المستحقة لهم داخل المنزل وخارجه.



كما أوضح مدير عام الأوقاف بأن ضعف الوازع الديني والتنشئة الاجتماعية غير السليمة والتفكك الأسري مع غياب الرقابة الأسرية كلها عوامل تؤدي إلي وقوع النشء والشباب في براثن الإدمان والمخدرات.