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فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعه مطروح

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فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعه مطروح فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعه مطروح

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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2021، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021 /2022، بكليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في الانتخابات؛ بهدف إعداد جيل واعٍ لممارسة الحياة الديمقراطية، قادر على خوض غمار المنافسة وتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن.

وأكد الدكتور مصطفى النجار على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة من ارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، مع الإشارة إلى ضرورة الحصول على اللقاح المضاد للفيروس.

جدير بالذكر أنه وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم فتح باب الترشح الخميس الموافق 18 نوفمبر، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، رفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في الأول ديسمبر، على أن ينتهي ماراثون الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

المصرى اليوم

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