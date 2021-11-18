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الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع المواد الاستهلاكية العام المقبل

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الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية العام المقبل الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع المواد الاستهلاكية العام المقبل
أرجعت السبب إلى الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية العام المقبل

‬حذّرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.

وبين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.

وأضاف "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلباً غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضاً عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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