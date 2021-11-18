أحداث 15 ليلة تنافس فيها نجوم الغناء.. الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية.. «أزمات وأرقام»

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بحفل للفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، اختتمت فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، برئاسة د.مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، مؤخرا، تحت إدارة جيهان مرسى، وبإشراف وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم، بما لها وما عليها، الدورة التى أسدل الستار عليها هذا الأسبوع شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات أيضًا نحاول أن نرصدها فى تلك السطور.

وكان أبرزها حفل ماجدة الرومى التى رفضت استغلاله إعلاميًا، فبعد تجميد الأوبرا بروتوكول اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبث حفلاتها، نجحت فى التعاقد مع «المتحدة للخدمات الإعلامية» على أن تصبح راعيًا إعلاميًا للمهرجان، ويحق لها استغلال وبث كل حفلات المهرجان عدا حفل النجمة ماجدة الرومى التى رفضت استغلال حقوق الحفل نهائيًا، سواء عبر شاشات التليفزيون أو عبر أثير الراديو.

حفل عمر خيرت بدار الأوبرا - صورة أرشيفية

15 ليلة شهدها المهرجان هذا العام، ولم يكتف بـ 10 أيام فقط، كما حدث فى دورات سابقة، بمشاركة نجوم كبار ومميزين، فى القاهرة ودمنهور، وفى الإسكندرية.

5 ملايين مقابل الرعاية الإعلامية.. و12 مليونًا إيرادات

البروتوكول الذى وقعه المهرجان مع «المتحدة» يخص المهرجان ومستمر فى بعض الحفلات على مدار العام، وعقد الرعاية يقترب من 5 ملايين جنيه، وهو ما يزيد من دخل المهرجان ويساعد إدارته فى استقطاب نجوم كبار، وحققت الدورة الـ 30 إجمالى إيرادات 12 مليون جنيه، وهو رقم لم يتحقق طوال تاريخ المهرجان، ففى عام 2020 حقق المهرجان إيرادا 4.5 مليون جنيه فقط.

الفنانة ماجدة الرومي لحفلها في ختام مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة - صورة أرشيفية

عدد تذاكر المهرجان فى 2022، التى تم بيعها بالفعل 30 ألف تذكرة فى كل مسارح الأوبرا، سواء النافورة أو أوبرا دمنهور أو مكتبة الإسكندرية أو معهد الموسيقى، الجمهورية، ونسبة الزيادة تجاوزت الـ 50%، مقارنة بالعام الماضى بفارق إيراد كبير.

101 فنان من 10 دول عربية

شارك فى المهرجان هذا العام 101 فنان، ممثلين عن 10 دول عربية، منهم ٩٥ مطربا ومطربة، من لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، قدموا قرابة 33 حفلا فنيا، على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

جانب من حفلات الدورة ٣٠ لمهرجان الموسيقى العربية

مليون زائر للموقع الإلكترونى لحجز التذاكر

شهد الموقع الإلكترونى الخاص بحجز تذاكر المهرجان إقبالًا جماهيريًا كثيفًا على مدار أيامه، واستقبل قرابة مليون زائر حاولوا حجز التذاكر عبر الموقع الإلكترونى.

قررت الأوبرا لأول مرة الاستغناء عن تسويق بعض التذاكر بمسرح النافورة، بعد شكوى الجمهور منها العام الماضى كون الرؤية فيها للمسرح ليست جيدة، وتكون موجودة على الخريطة ولا يتم بيعها.

حضرت الماسكات وغاب التشديد على الإجراءات الاحترازية

الإجراءات الاحترازية كانت غائبة عن المهرجان، كان هناك بوابات تعقيم وتم توفير ماسكات الوجه بوفرة، لكن دون التزام من معظم الحضور بارتداء ماسكات الوجه، كما لم يتم توجيه إدارة الأمن المسؤولة عن المسرح بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، كان الاهتمام فقط بتعريف الجمهور على أماكن جلوسهم فقط.

المطربة أصالة من حفلها بدار الأوبرا

مشكلة تحتاج لحل جذرى فى مسرح النافورة

حالة من الاستياء عانى منها الكثير من الحضور بسبب حرية الحركة للجمهور داخل الحفل، وعدم تحديد مواعيد محددة لدخول الحفل وعدم السماح لدخول أى شخص بعد بداية الحفل مثلما كان يحدث فى المسرح الكبير، من يتأخر عن الدخول فى البداية ينتظر الفاصل الثانى ثم يدخل إلى المسرح، وهو ما كان يجب أن يطبق على مسرح النافورة، كان هناك «هرجلة» فى دخول الجماهير طوال وقت الحفلات، الأمر الذى جعل الجماهير تشكوا كثيرًا من هذا الأمر، فمعظم الحفلات كان يتم الإعلان عن نفاد تذاكرها لكن فى واقع الأمر تكون هناك عدة أماكن فى المسرح فارغة، وهو ما كان مثار تساؤل كبير فى هذا الأمر.

حفل المطربة سميرة سعيد ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 - صورة أرشيفية

50 باحثًا عربيًا وأجنبيًا من 15 دولة شاركوا فى المهرجان هذا العام فى المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان

أزمة حفل أصالة وتأخره 90 دقيقة

تأخر حفل المطربة أصالة 90 دقيقة كان يتطلب من القائمين على المهرجان الاعتذار للحضور وإخطارهم بسبب التأخر وعدم وصول أصالة فى الموعد المحدد للحفل، لكن هذا لم يحدث وظلت الجماهير فى المسرح أكثر من ساعة ونصف تنتظر الفنانة وهو أمر مرفوض تمامًا.

أزمة مصورين

واجه المصورون المتابعون للمهرجان أزمة كبيرة بسبب عدم السماح لهم إلا بـ 15 دقيقة فقط فى كل فقرة، وهو ما اعتبروه إعاقة لعملهم واعترضوا عليه كثيرًا.

غابت الكمامات بين حضور حفلات الموسيقى العربية

عدم انعقاد مؤتمرات صحفية

عدم تنظيم مؤتمر صحفى لكل مطرب مشارك فى المهرجان يعد سلبية مهمة تحتاج للنظر فيها بالدورة المقبلة، يجب أن يشترط على كل مطرب عقد مؤتمر فى العقد المبرم بينه ودار الأوبرا كما يحدث فى معظم المهرجانات العالمية.

مقاعد خالية فى حفل رفع شعار كامل العدد

ارتفاع أسعار التذاكر

أسعار التذاكر هذا العام كان مبالغا فيها جدًا، بدليل تحقيق المهرجان هذا الكم من الإيرادات هذا العام، ووصل أعلى سعر للتذكرة إلى 2020 جنيها وهو رقم ضخم جدًا، ورد على ذلك رئيس الأوبرا د.مجدى صابر بأن سعر التذكرة يعادل ثلث قيمة التذكرة خارج دار الأوبرا وحفل الفنانة ماجدة الرومى خارج مهرجان الموسيقى 6 آلاف جنيه، تكلفة الحفلات ضخمة جدًا، ومازلنا نحافظ على الدعم للحفلات والمهرجان.