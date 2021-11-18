★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التي أقيمت مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، بخوض تقسيمة قوية بين فريقين في منتصف الملعب تحت أشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويستعد أبناء ميت عقبة للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة ظهور جميع اللاعبين بمستوى جيد، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.