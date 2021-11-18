«جوارديولا» يفاجئ مواهب كرة القدم فى معرض «إكسبو دبى»

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التقى الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى، لاعبى كرة القدم الصغار في إكسبو دبى 2020، خلال زيارة مفاجئة إلى إحدى الحصص التدريبية اليومية التي ينظمها النادى، طوال فترة الحدث العالمى الكبير، الذي يحتضن 192 دولة.

وتوجه جوارديولا في هذه الزيارة الخاصة لمتابعة سير حصص مدارس السيتى لكرة القدم التدريبية خلال معرض إكسبو دبى 2020، والاطلاع على أداء المواهب الكروية الناشئة في الإمارات.

وقال اللاعب محمد سالم، البالغ من العمر 8 سنوات: «فوجئنا بحضور بيب جوارديولا عند دخوله عبر البوابة خلال الحصة التدريبية، وأظن أنه أفضل المدربين في العالم، وأنا سعيد لأننى حصلت على فرصة اللعب أمامه والتحدث إليه».

وفى أول زيارة يتوجه فيها بيب إلى إكسبو دبى 2020، قصد مدرب السيتى جناح الإمارات، ثم توجه بعد ذلك إلى جناح المملكة المتحدة الواقع في منطقة الفرص، والذى يتناول مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعى وآفاقها الواسعة.

جوارديولا أثناء مشاركته فى المؤتمر الصحفى لمواهب الكرة

وقال جوارديولا: «يا لها من تجربة رائعة، تلك التي تربط بين مواهب كرة القدم وأكبر معرض دولى في العالم، وهو إكسبو دبى 2020».

وأضاف: «أدهشنى الاهتمام الكبير بالبراعم والناشئين، والبرامج المميزة التي يطبقونها، وسعدت بقدرة الفريق على التواصل والتفاعل مع الجمهور من مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «كما أن حماس الجيل الناشئ وطموح اللاعبين الصغار أمر رائع حقًا، وسعدت بمتابعة اللاعبين الصغار أثناء الحصص التدريبية، وآمل أن يحظى بعضهم بفرصة التدريب في مدينة مانشستر في المستقبل».

بدوره، قال شولتو دوجلاس هوم، الرئيس التنفيذى للمبيعات والتسويق والاتصال في إكسبو دبى 2020: «تشرفنا بزيارة جوارديولا، فهو من أهم المدربين في العالم وأكثرهم ابتكارًا في أساليب وخطط اللعب».

وأضاف: «سعدنا بحضوره واستعراض آفاق المستقبل أمامه في هذه الزيارة والتجربة الفريدة، التي يوفرها هذا الحدث العالمى المقام في الإمارات».

في سياق آخر، علق إياجو أسباس، مهاجم ونجم سيلتا فيجو، على تعيين تشافى هيرنانديز مديرًا فنيًا لبرشلونة، وعودة البرازيلى دانى ألفيس لصفوف الفريق الكتالونى. وقال أسباس، خلال تصريحاته لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية: «تولى تشافى تدريب برشلونة جيد جدًا، هو ليس لديه خبرات كبيرة، لكن جوارديولا حين تولى تدريب الفريق كان في موقف مشابه ولم تكن لديه خبرات».

المدرب الإسبانى وحديث مع ناشئى مشروع الموهبة

وأضاف: «إذا أثبت تشافى أنه مدرب جيد بقدر ما كان لاعبًا جيدًا سيكون ذلك أمرًا رائعًا لليجا». وعن عودة دانى ألفيس، علق: «لقد عاش ألفيس العديد من المواقف خلال مسيرته الكروية، وكانت اللحظات الجيدة له أكثر من السيئة».

وتابع: «ألفيس سيساهم بخبرته وأدائه كثيرًا مع برشلونة، وأمور أخرى لن تُرى ستكون في غرفة الملابس». وانضم ألفيس لصفوف برشلونة مجددًا في صفقة انتقال حر، لكنه لن يتمكن من اللعب مع الفريق حتى شهر يناير المقبل.

على صعيد آخر، كشف البلجيكى كيفين دى بروين، نجم مانشستر سيتى، جزءًا من كواليس التدريب الأخير لفريقه قبل مباراة الديربى التي هزموا فيها الجار مانشستر يونايتد في معقله أولد ترافورد 2-0 بالجولة 11 من البريميرليج.

وقال دى بروين إن مديره الفنى بيب جوارديولا كان حائرًا بشأن طبيعة التركيبة الدفاعية لمانشستر يونايتد، قبل مواجهته. وقال دى بروين في تصريحات أبرزها موقع «مانشستر إيفينينج نيوز»: «فى اليوم السابق للمباراة نتدرب على الأمور التكتيكية بناء على طريقة لعب الخصم». وأضاف: «قبل مواجهة يونايتد قال بيب: لا نعرف كيف سيلعبون، ثم توقفنا عن التدريبات بعد 10 دقائق من حديثه».

وأوضح: «غالبًا ما يعرف بيب كيف سيلعب الخصم، هذه المرة لم يكن يعرف كيف سيلعبون، لذلك لم يكن يعرف ما يجب فعله».

وتابع: «لقد فعلنا ما نفعله دائمًا، لكنه لم يكن يعرف مسبقًا ما إذا كان يونايتد سيلعب بخمسة لاعبين في الدفاع أم أربعة أم ثلاثة».

وأربكت ظروف يونايتد مدرب السيتى قبل الديربى، لاسيما أن الشياطين الحمر فازوا على توتنهام في الدورى 3-0 حيث لعبوا بثلاثى في الخط الخلفى، ثم عادوا للاعتماد على 4 مدافعين خلال مباراة أتالانتا في المباراة التالية بدورى الأبطال بعد إصابة فاران.

وأشار الموقع إلى أنه مع استبعاد فاران من التشكيلة بات أمر دفاع يونايتد غامضًا بالنسبة له. جدير بالذكر أن مانشستر سيتى يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسى.