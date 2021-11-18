أزمة اقتصادية وغلق شركات.. أسباب وتداعيات تدهور الليرة التركية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إبراهيم كابان مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، أسباب وتداعيات انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين.

وقال إبراهيم كابان خلال مداخلة عبر «سكايب» من دوسلدورف في ألمانيا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، إن النظام التركي كان يتستر على المشكلات الاقتصادية خلال الفترات الماضية، وهذا ما جعل تركيا تدخل منطقة الـ100 مشكلة سواء في السياسات الداخلية أو الخارجية، نتيجة الترسبات.

وأضاف مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات أن شركات كبرى تركية تم إغلاقها، واعتقال الكثير من المعارضين، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التركية مرتبطة بالسياسات والممارسات الداخلية والخارجية التي يمارسها النظام.

وتابع إبراهيم كابان أن أردوغان سيحاول التحرك نحو إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، لكن السياسات المتراكمة لن تسمح له بتنفيذ ذلك بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن هناك رغبة دولية لدفع النظام التركي لخنق نفسه.

واستطرد مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، أن عودة الليرة التركية لطبيعتها يعتبر أمرا صعبا في ظل الضغط الدولي الذي يمارسه العالم على نظام أردوغان، موضحا أن سقوط النظام التركي بات حتميا لدى الكثير من الدول في ظل السياسات التي يمارسها، خاصة بعد توتر علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية.