★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب التابعة لمركز بلقاس، في محافظة الدقهلية، اليوم، اعتداء ولى أمر على أحد المدرسين المتطوعين بالمدرسة داخل الفصل وقيامه بتقييده ليضربه ابنه بالحذاء أمام جميع التلاميذ.

تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز بلقاس بورود بلاغ من مدير مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسى بقرية الملعب دائرة القسم باقتحام أحد أولياء الأمور المدرسة وقيامه بضرب مدرس داخل الفصل وتقييده ليقوم نجله بضربه بالحذاء، وتم اغلاق المدرسة لمنع خروج الأب لحين وصول الشرطة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتم ضبط الأب وتم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

وقال السيد شحاتة، مدرس الدراسات بالمدرسة والمجنى عليه في بث مباشر للمصرى اليوم: «أنا متطوع بالمدرسة للعام الدراسى الثانى وفوجئت بأحد التلاميذ بالصف السادس الابتدائى في الحصة الأولى وأثناء وجودى يشتم زميله بألفاظ نابيه فنهرته ولكنه أصر وقال أنا مش خائف من أحد فطلبت الاخصائية وارسلت لها التلميذين لاستدعاء ولى الأمر ولكن في الحصة الثانية وأثناء عملى بفصل آخر فوجئت بالتلميذ ومع ولى أمره يقتحمان الفصل وقام ولى الأمر بسبى بألفاظ نابية، وقال للتلميذ هين الأستاذ زى ما أهانك واضربه بالجزمة، وفوجئت بالولد خالع الحذاء ويحاول ضربى فعلا فأمسكت بيده، فإذا بأبوه يقيد يديى ويقول لابنه اضربه على دماغه بالجزمة، وفعلا ضربنى الطفل، فدفعته فقام الأب بصفعى على وجهى أمام كل التلاميذ، وبعدها تجمع المدرسين وتم ابلاغ الشرطة والقبض على الأب».

وأضاف محمد عبدالعال محامي المجنى عليه «بعد القبض على ولى الأمر تم احالته لنيابة بلقاس للتحقيق والتي استمعت لأقوال الابن وبعض التلاميذ على سبيل الاستدلال كما استمعت لأقوال مدير المدرسة وفرد الأمن، وقررت النيابة العامة اخلاء سبيل الأب بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية». وأضاف «ما حدث إهانة لكل معلم لأن المدرس تعرض للإهانة داخل الفصل وأمام التلاميذ فكيف سيمارس عمله بعد ذلك».

ومن جانبه أكد على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إحالة مدير المدرسة وفرد الأمن للتحقيق حول كيفية دخول ولى الأمر للمدرسة والوصول للفصل والتعدى على المدرس. مشيرا أن الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ إجراء رادع تجاه التلميذ لعدم تكرار تلك الواقعة المؤسفة.