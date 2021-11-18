تصدرت الـ «التريند» بعد وفاتها.. من هي الإعلامية شيرين الدويك ؟

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تصدر أسم الإعلامية شيرين الدويك، تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، بعد وفاتها بتشخيص خاطئ للقولون، وإثر جلطة بالشريان التاجي وهي نائمة، فالراحلة هي ابنة التليفزيون المصري، التي أثارت حالة من الحزن بين محبيها ومتابعهيا من العاملين في ماسبيرو بفاجعة وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا فجر اليوم عن عمر ناهز 46 عاماً، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عن الإعلامية شيرين الدويك .

_ حصلت الإعلامية شيرين الدويك على بكالوريوس آداب إنجليزي.

_التحقت الإعلامية شيرين الدويك بالتليفزيون المصري «ماسبيرو» عام 1998.

_تعد أشهر أعمال الإعلامية شيرين الدويك هي «نص ساعة صحافة» و«ألبوم الذكريات» و«جناب السفير».

_ رفضت الإعلامية شيرين الدويك دخول في مجال التمثيل بعد عروض عديدة، لتفضل عملها كمذيعة .

_عملت الإعلامية شيرين الدويك فترة قصيرة في قناة «ART».