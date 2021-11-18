★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني -الأهلية- برئاسة الدكتور هشام عبدالسلام، فاطمة سري رئيس برنامج -ايناكتس مصر- وذلك في إطار نهج الجامعة الدائم في تكريم النماذج المميزة والمتميزة والتي ترفع إسم مصر في المحافل والمسابقات الدولية، حيث أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالهيئات والبرامج التي تعلي وتعزز من مفهوم ريادة الأعمال في الجامعات المصرية، وخاصة منها التي تتيح الفرصة أمام شباب الجامعات المصرية للتنافسية في المسابقات الدولية والتي على رأسها -ايناكتس مصر-

وهنأ عبدالسلام رئيسة البرنامج على حصول «ايناكتس مصر» على كأس العالم في بطولة ايناكتس العالمية لعام 2021، مؤكدًا على مدى اهتمام القيادة السياسية بالشباب وما تحرزه جمهورية مصر العربية من تقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار دعم الشباب، وأن الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي تؤمن بالشباب وتوليهم عناية فائقة لخلق حالة إيجابية بين الشباب المصري بما يساهم في إعادة بناء مصر الحديثة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يقدم كل الدعم لفريق ايناكتس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني، وأن الجامعة ستدعم المشاريع والحلول الإبداعية لمشكلات مصر ذات الأولوية الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية،آملًا أن تكون الجامعة بيت خبرة لرواد أعمال المستقبل، وأن مساعي الجامعة خلال الفترة القادمة من خلال مكتب ريادة أعمال الجامعة ستواصل دعم تلك الفعاليات التي تعد منصة حقيقة لإبراز المواهب والكفاءات وتسلط الضوء على جهود الشباب وما يدور في أذهانهم من أفكار تخدم المجتمع بشكل مباشر وبناء.

فيما أعربت فاطمة سري والتي سبق وأن كرمها الرئيس السيسي عن سعادتها بالتكريم قائلة أن المجلس الاستشاري لايناكتس مصر عمل على انتشار البرنامج في كل الجامعات ليصبح اكبر نشاط طلابي بالجامعات المصرية محققا نجاحات داخل مصر من خلال تأهيل اكثر من ٨٠٠٠ طالب سنويًا لسوق العمل ومنهم من يبدأ مشروعه كرائد أعمال. والنجاح الآخر خارج مصر من خلال تحقيق المركز الأول عالميًا أربع مرات والمركز الثاني مرتان متفوقًا على 36 دولة.