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انتهاء تصوير مسلسل «ليلة السقوط» لطارق لطفي.. تعرف على موعد عرضه

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انتهاء تصوير مسلسل «ليلة السقوط» لطارق لطفي.. تعرف على موعد عرضه انتهاء تصوير مسلسل «ليلة السقوط» لطارق لطفي.. تعرف على موعد عرضه

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انتهى فريق عمل مسلسل «ليلة السقوط» الذي يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي اليوم من تصوير آخر المشاهد، وسيعكف مخرج العمل ناجي طعمي على اعمال المونتاج والميكساج ليكون المسلسل جاهزا للعرض في شهر فبراير 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورا أعلنت فيه الانتهاء من تصوير المسلسل قائلة: بعد رحلة استغرقت 122 يومًا، في مختلف محافظات شمال العراق، تم وبحمد ﷲ اليوم الانتهاء من تصوير مسلسل ليلة السقوط.

انتظرونا في قنبلة الموسم الدرامي، في شهر فبراير القادم، بمشاركة نجوم العراق، والوطن العربي، إخراج السوري ناجي طعمي، تأليف الكاتب المصري مجدي صابر، إنتاج شركة بلا حدود وقنوات MBC ومنصة Netflix.

وكان مؤلف العمل السيناريست مجدي صابر قد كشف تفاصيل المسلسل في تصريحات سابقة لـ «المصري اليوم» حيث قال أن العمل يناقش أفعال تنظيم داعش الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بالعراق، ويكشف جرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كسبايا، كما يُبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكي في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية.

ورأى مجدي صابر أن انتشار الأعمال التي تفضح التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة أمر جيد، فما قامت به التنظيمات الإرهابية على مدى سنوات سبب دمارًا كبيرًا في الوطن العربي، وعلى الأجيال القادمة أن تعلم وتعي ما حدث حتى لا يتعرضون لتاريخ مشوه ويعرفون حقيقة هؤلاء الذين يدعون أنهم حماة الدين.

المصرى اليوم

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