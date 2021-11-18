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عقد مجلس إدارة إتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد أولي اجتماعاته عقب إعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة، وذلك لتشكيل لجان الإتحاد، وأيضا لتشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للمصارعة الحرة والرومانية استعداداً لبطولتي: البطولة العرب للكبار وبطولة إبراهيم مصطفي الدولية للمصارعة المقرر انطلاقهما بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٤ حتي ٣٠ نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

من جانبه قال الدكتور محمود السيد سكرتير عام إتحاد المصارعة أن المجلس قرر تعيين الدكتور فرج عبدالرازق فرج مدرباً لفريق المصارعة الحرة، والكابتن كمال عبده على مدرباً لفريق المصارعة الرومانية، والكابتن محمد رضا على مديراً إدارياً للفريقين .

وعلي الفور قام كل جهاز فني باختيار تشكيل لاعبي المصارعة ( الحرة والرومانية ) نظراً لضيق الوقت، للإستعداد للبطولتين ومن ثم الدخول في معسكر مغلق بمدينة شرم الشيخ حتي موعد إنطلاق فعاليات البطولتين .

ويتكون منتخب المصارعة الرومانية للبطولتين العربية وإبراهيم مصطفى كل من اللاعبين :

عبدالله محمد شعبان في وزن ٥٥ كجم، أحمد فؤاد بغدوده في وزن ٦٠ كجم، مصطفي حسن عبدالعال ومحمد عصام ذكي في وزن ٦٣ كجم، أبوحليمة محمد السيد في وزن ٦٧ كجم، محمد إيهاب دهب ومحمود محمد شوقي في وزن ٧٢ كجم، عماد أشرف محمد في وزن ٧٧ كجم، فارس محمد عبدالستار في وزن ٨٢ كجم، محمد عبدربه على في وزن ٨٧ كجم، محمد على السيد جبر في وزن ٩٧ كجم، محمد عبدالعظيم عبدالستار في وزن ١٣٠ كجم .

بينما يتكون منتخب المصارعة الحرة من اللاعبين :

جمال عبدالناصر حنفي وشهاب الدين إمام في وزن ٥٧ كجم، يحيي محمد صلاح في وزن ٦١ كجم، فتحي طارق في وزن ٦٥ كجم، أسامة محمد فوزي في وزن ٧٠ كجم، عمرو رضا رمضان وناصر سيد فارسي في وزن ٧٤ كجم، سيف الدين شكري في وزن ٧٩ كجم، خالد مسعود إسماعيل في وزن ٨٦ كجم، حسام محمد الميرغني ومحمد مصطفى الشامي في وزن ٩٢ كجم، مصطفى على السيد جبر وأبوبكر السيد السيد في وزن ٩٧ كجم، أحمد محمود السيد في وزن ١٢٥ كجم، خالد عمر زكي في وزن ١٣٠ كجم .

على الجانب الآخر تجري الإستعدادات للبطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي للمصارعة على قدم وساق، كما أن الإتحاد يعمل كخلية نحل من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والخروج به بما يليق بإسم وسمعة مصر والمصارعة المصرية .

على الجانب الآخر وصل منتخب كوريا الجنوبية للمصارعة وتوجه إلى شرم الشيخ لإقامة معسكر مغلق حتي انطلاق فعاليات البطولتين، وكان قد سبقه في الوصول لشرم الشيخ منتخبا الأردن والسعودية، وتضم بعثة منتخب الأردن ١٥ فرداً من بينهم عشرة لاعبين برئاسة الكابتن صالح الزريقات عضو مجلس إدارة الإتحاد الأردني للمصارعة، بينما تضم بعثة المنتخب السعودي ١٠ أفراد .