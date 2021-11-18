التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي فى قمة اولاد العم

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يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مباراة صعبة امام نظيره الإسماعيلي، على ارض ملعب استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في اللقاء المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الثلاث نقاط حتى يتخطى الهزيمة الماضية في مباراة القمة امام الاهلى، في ظل المنافسة القوية على بطولة الدورى العام منذ بدايته.

ومن المتوقع ان يخوض باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالقلعة البيضاء المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد ابو جبل

في الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافي

وفى الوسط: طارق حامد وامام عاشور ويوسف اوباما واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي

وفى الهجوم: سيف الدين الجزيري