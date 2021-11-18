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التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام .. تغييرات عديدة للأرجنتيني

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التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك .. تغييرات عديدة للأرجنتيني التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام .. تغييرات عديدة للأرجنتيني

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يستضيف الفريق الكروى الاول بالنادى الإسماعيلي نظيره ، في المباراة المقررة بينهما غدا عند الساعة الخامسة والنصف، والتى ستقام على ارض ملعب استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

ويسعى الدراويش للفوز في المباراة لتحقيق انطلاقة جديدة مع المدرب الارجنتينى الجديد خوان براون، والذى من المتوقع ان يقوم بعمل بعض التغييرات في التشكيل حيث ينوى الدفع بالجناح الأيمن عبدالرحمن مجدى، في التشكيل الأساسى، بعد ظهوره بمستوى مميز في المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرًا واستعادة مستواه الفنى بعد انتهاء فترة إيقافه.

كما ينوى المدير الفنى الأرجنتينى، الاعتماد على شكرى نجيب، في مركز المهاجم الصريح، على حساب الزامبى شونجا، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى الاعتماد على الحارس محمد فوزى على حساب أحمد عادل عبدالمنعم، الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدورى.

ومن المتوقع ان يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى، محمد فوزى

في الدفاع: باهر المحمدي- محمد هاشم- محمود البدرى- أحمد عيد

وفى الوسط: محمود دونجا- عماد حمدي- محمد عادل- عبدالرحمن مجدي- محمد الشامي.

وفى الهجوم: شكرى نجيب

المصرى اليوم

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