أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مطار المؤسس" يوقع عقد خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة "سال"

Print
بهدف تقديم الخدمات وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من خلال مشغل واحد

وقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الخميس، عقد نشاط خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة سال للخدمات اللوجستية بهدف استحداث منطقة عمل مميزة في المطار مخصصة لشركات الطرود السريعة.

وفي التفاصيل، جرى توقيع العقد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بين مدير عام الإيرادات والتشغيل التجاري بالهيئة العامة للطيران المدني سلطان السلطان، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس ثنيان آل ثنيان نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس هشام الحصين.

ويستهدف مشروع تشغيل نشاط خدمات الطرود السريعة لتقديم الخدمات تحت سقف واحد وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من قِبل مشغل واحد وإنشاء أماكن لتخزين واستلام الشحنات ومناطق التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى عمل التجهيزات والأدوات وفق متطلبات الحركة الأمنية والتشغيلية علاوة على تحسين وتطوير خدمة الطرود السريعة عبر توفير مبنى مخصص لشركات النقل السريع وتشغيله وفق أسس عالمية.

يُذكر أن مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني اللوجستية تهدف إلى تحرير قطاع الشحن وتوفير الخدمات اللوجستية المتكاملة في المطارات، وتحقيق المرونة اللازمة لزيادة طاقتها الاستيعابية تنفيذًا لإستراتيجية الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين قطاع الشحن الجوي في المملكة ومضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي