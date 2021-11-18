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فحص 279 ألف و952 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة كشف ضعف وفقدان السمع بالشرقية

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فحص 279 ألف و952 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة كشف ضعف وفقدان السمع بالشرقية فحص 279 ألف و952 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة كشف ضعف وفقدان السمع بالشرقية

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واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، جهودها المكثفة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال في إطار المبادرة الرئاسية بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، حيث تم فحص ٢٧٩٩٥٢ طفل حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتي ٢٨ يوم، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة بنسبة تغطية بلغت أكثر من ٩٢%.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد ٢٣٤ جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلى ٣٥٤ جهاز موزع على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم إجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، أما في حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» فيتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ٣٠٣٠٠٤ ألف طفل على مستوي المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال ٣٥٥ مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

المصرى اليوم

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