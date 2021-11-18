أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

Print
موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، على معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي.

وأنهى الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، حيث دخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب والاستمرار في تصدر جدول المسابقة بالعلامة الكاملة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على بنتيجة 5-3.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام

محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير

محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير