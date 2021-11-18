إقامة 16 ألفا و915 مشروعا للشباب بتكلفة 2.6 مليار جنيه ضمن مشروعك بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» ،وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٦ ألف و٩١٥ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة ٢مليار و٦٨٠ مليون و٤٦٩ ألف جنيه، لتوفر ٥١ ألف و١١ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية ،مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية ،مصنع لتعبئة الأرز ،حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا .... وغيرها».

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٤٧٣ مشروع بقيمة ٢٨٦ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات وصلت إلى ٧٥٠ مشروع بقيمة ٢٩١ مليون و٦٩ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها والتي صلت إلى ٢٣٦٥ مشروع بقيمة ٣٢٣مليون و٩٠٠ألف جنيه و٤١٩ جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها ،لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.