حسين زين يشارك بالاجتماع السابع للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

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شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالاجتماع السابع للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية عبر تقنية الكونفرانس، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء ووضع استراتيجية تتضمن انتاج العديد من الأعمال الإذاعية الدرامية والبرامجية التي تسهم في تجديد الخطاب الديني والتأكيد على القيم السمحة والتعايش السلمي مع الأخر ووسطية الدين الاسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف، كما ناقش الاجتماع فكرة انشاء مركز إعلامي إليكتروني للاتحاد.

وأكد حسين زين بالاجتماع على ضرورة السعي المتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل الدول الأعضاء وتعزيز قيام كل جهة بالدور المنوط بها لتحقيق أهداف الاتحاد كما دعا زين إلى مزيد من التعاون في الإنتاج الدرامي والبرامجي بين الدول الأعضاء بالاتحاد التي ترسخ وتنمي الوعى لدى الشباب بتعاليم وقيم الدين الاسلامي الوسطي، والعمل على تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة وإقامة ورش عمل والمحاضرات والمؤتمرات، وكذلك الاستفادة من الخبرات والدراسات والبحوث التي تدعم أهداف الاتحاد وقد تم في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول الإسلامية اختيار مصر عضوا بالمجلس التنفيذي للاتحاد وأيضا اختيارها رئيسا للجنة البرامجية بالاتحاد.