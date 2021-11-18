استشاري يكشف طريقة التخلص من ثبات الوزن

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن أي طعام يزيد عن حاجة الجسم يتحول إلى دهون، معقبًا: «مفيش حد بيزيد من الهواء زي بعض الناس بتقول».

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن ثبات الوزن رد فعل طبيعي للجسم عند العمل على خفض وزن، وفي هذه الحالة من الممكن أن يتناول مريض السمنة التوت البري الذي يساعد على خروج إنزيم يعمل على تكسير الدهون، وهذا من شأنه أن يتغلب على ثبات الوزن.

ولفت إلى أن ضرورة المتابعة الأسبوعية مع طبيب التخسيس، للعمل على إزالة أي عقبات قد تحدث أثناء خفض الوزن، وهذا الأمر من الممكن ان يكون، من خلال المتابعة مع الطبيب سواء من خلال الزيارة أو من خلال التليفون.