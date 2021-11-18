أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب جامعة الأقصر ينظمون احتفالية كبرى استعدادا لانتخابات الاتحادات الطلابية

Print
طلاب جامعة الأقصر ينظمون احتفالية كبرى استعدادا لانتخابات الاتحادات الطلابية طلاب جامعة الأقصر ينظمون احتفالية كبرى استعدادا لانتخابات الاتحادات الطلابية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة الأقصر، برعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الخميس، احتفالية طلاب من أجل استعدادا لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية، بحضور الدكتور يوسف عباس، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، والدكتور محمود علام، منسق كلية الفنون الجميلة، والدكتور رمضان عيد، منسق كلية الألسن، والدكتور صلاح أبوالحسن، وكيل كلية الألسن، وجمع غفير من طلاب الأسرة .

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فيلما تسجيليا عن بداية الحركات الطلابية في مصر، ثم عرض توثيقي لللقاء الأول لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، ثم كلمة للطالب أحمد محمد محمود، منسق عام طلاب من أجل مصر بالجامعة، تحدث خلالها عن مميزات الانضمام لأسرة طلاب من أجل مصر .

من جانبه وجه الدكتور يوسف عباس، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، لرعايته لطلاب الجامعة في مختلف المجالات، مؤكدا أنه سيتم تأسيس مقرا مركزيا لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، مشيرا إلى اهمية الحركات الوطنية ودورها في دعم الدولة المصرية والحفاظ على الأمن، لافتا إلى أن جامعة الأقصر تفتح جميع المسارات للطلاب وتذلل لهم كافة العقبات، ليكون لهم بصمة في التنمية الشاملة ورفع مستوى الوعي نحو التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية، واختتم الحفل بفقرات متنوعة، كإلقاء الشعر والأغنيات الوطنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57

مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري