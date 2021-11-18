طلاب جامعة الأقصر ينظمون احتفالية كبرى استعدادا لانتخابات الاتحادات الطلابية

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نظمت جامعة الأقصر، برعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الخميس، احتفالية طلاب من أجل مصر استعدادا لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية، بحضور الدكتور يوسف عباس، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، والدكتور محمود علام، منسق كلية الفنون الجميلة، والدكتور رمضان عيد، منسق كلية الألسن، والدكتور صلاح أبوالحسن، وكيل كلية الألسن، وجمع غفير من طلاب الأسرة .

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فيلما تسجيليا عن بداية الحركات الطلابية في مصر، ثم عرض فيديو توثيقي لللقاء الأول لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، ثم كلمة للطالب أحمد محمد محمود، منسق عام طلاب من أجل مصر بالجامعة، تحدث خلالها عن مميزات الانضمام لأسرة طلاب من أجل مصر .

من جانبه وجه الدكتور يوسف عباس، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، لرعايته لطلاب الجامعة في مختلف المجالات، مؤكدا أنه سيتم تأسيس مقرا مركزيا لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، مشيرا إلى اهمية الحركات الوطنية ودورها في دعم الدولة المصرية والحفاظ على الأمن، لافتا إلى أن جامعة الأقصر تفتح جميع المسارات للطلاب وتذلل لهم كافة العقبات، ليكون لهم بصمة في التنمية الشاملة ورفع مستوى الوعي نحو التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية، واختتم الحفل بفقرات متنوعة، كإلقاء الشعر والأغنيات الوطنية.