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رئيس جامعة الأقصر يناقش أوضاع التسكين للطلبة والطالبات بالمدن الجامعية

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رئيس جامعة الأقصر يناقش أوضاع التسكين للطلبة والطالبات بالمدن الجامعية رئيس جامعة الأقصر يناقش أوضاع التسكين للطلبة والطالبات بالمدن الجامعية

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ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة أوضاع تسكين طلبة وطالبات الجامعة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

حضر الاجتماع كل من؛ جمال سيد، أمين عام الجامعة، وعبدالقادر إبراهيم، منسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، وعلاء مغازي، مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية، وعزة سيد، ونادية محمد، مسئولا شئون الإقامة بالجامعة .

وأكد أعضاء المجلس انه تم تسكين الطلبة بجميع الأماكن الشاغرة، كما وافق المجلس على قبول الطلبات المقدمة للطالبات للسكن بالمدن الجامعية .

فيما وجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتوفير كل سبل المعيشة للطلاب والطالبات لتهيئة البيئة التعليمية لهم للدراسة في أجواء تساعدهم على التحصيل الدراسي الجيد، مشددّا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات أبناء الجامعة.

المصرى اليوم

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