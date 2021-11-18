أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للدورة الرئاسية 2021-2024.. "الفيصل" يترشح لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية

Print
للدورة الرئاسية 2021-2024.. "الفيصل" يترشح لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية للدورة الرئاسية 2021-2024.. "الفيصل" يترشح لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية

للدورة الرئاسية 2021-2024..

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركن الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، اليوم الخميس، ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للدورة الرئاسية 2021-2024م.

وستجرى انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد في الثامن من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض.

وتستعرض الجمعية عددًا من التقارير أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، والتقرير المالي والإداري، والعديد من المواضيع الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي