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الأمم المتحدة تدين مقتل المتظاهرين في السودان: «معيب تماما»

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الأمم المتحدة تدين مقتل المتظاهرين في السودان: «معيب تماما» الأمم المتحدة تدين مقتل المتظاهرين في السودان: «معيب تماما»

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دانت الأمم المتحدة «استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين»، ما أدى إلى مقتل 15 محتجا.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن «استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماما».

يأتي ذلك بعد يوم وصف بأنه الأكثر دموية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر، حيث قتل 15 من المتظاهرين يوم الأربعاء.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد اليوم الأربعاء تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

المصرى اليوم

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