أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين

Print
مران الزمالك.. كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين مران .. كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الغد، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.
ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام

محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير

محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير