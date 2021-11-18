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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الغد، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.