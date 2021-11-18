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شارك التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية،استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي انتظموا في معسكر الفريق أمس عقب الوصول إلى القاهرة عقب المشاركة مع منتخبي تونس والمغرب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.



خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.



خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفن

ي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.