محافظ مطروح يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في العلمين

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وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال لقائه بعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم على مقترح النزول بدرجات الالتحاق بالمدرسة الثانوية بمدينة العلمين من ٢٢٠ درجة إلى ٢١٠ درجات بعد مراجعة الكثافات بالفصول.



كما صدق محافظ مطروح على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى التجاري والصناعى بمدينة الحمام إلى ١٤٠ درجة بدلا من ١٥٥ درجة.



من ناحية أخرى وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مقترح فتح تخصص تعليمى جديد بسيوة خاص بالطاقة الشمسية كأول تخصص من نوعه بمصر عامة.