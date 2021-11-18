تأييد إدراج علاء عبدالفتاح وعبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب

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رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، وأيدت قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

شملت قائمة المتهمين المدرجين في القضية: «عبدالمنعم أبوالفتوح، وعلاء عبدالفتاح، الحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبوبركة، ومحمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبدالهادي، محمود فتحي، أسامة سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبدالفضيل مبروك، محمود أبوطالب، وسلمان حمادة، وعبدالجليل أبازيد، ومحمد شحاتة، وأحمد سامي، ومصطفى حجازي، محمد عمرو، وعبدالرازق المليجي، ومحمد مبروك، أيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبوالسعود، وعبده حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف».

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 23 نوفمبر 2020 إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح و28 متهمًا آخرين في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين، بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقمى 1 و2 لسنة 2020.