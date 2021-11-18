أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«دائمًا ينعم بوحدة أراضيه».. كيف احتفلت سميرة سعيد بعيد استقلال المغرب؟

Print
«دائمًا ينعم بوحدة أراضيه».. كيف احتفلت سميرة سعيد بعيد استقلال المغرب؟ «دائمًا ينعم بوحدة أراضيه».. كيف احتفلت سميرة سعيد بعيد استقلال المغرب؟

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفلت النجمة سميرة سعيد، بعيد الاستقلال المغربي، الذي يتزامن 18 نوفمبر، متمنية لدولة المغرب بأن تنعم بوحدة أراضيها.

وشاركت «سميرة» متابعيها عبر «اسنتجرام» بعلم المغرب والتهنئة بعيد الاستقلال قائلة: «عيد استقلال مجيد.. ودائماً مغربنا ينعم بوحدة أراضيه».

كانت الفنانة سميرة سعيد، شاركت مؤخرًا، في حفل افتتاح الملتقي الخامس لمؤسسة «أولادنا» للأطفال من ذوى القدرات الخاصة، بدار الأوبرا المصرية

كما قامت بإحياء حفل بثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ30، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، وسط تواجد وحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين في مقدمتهم ليلى علوي وإلهام شاهين، ومصطفى قمر، والإعلامية سهير جودة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003