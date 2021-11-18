«دائمًا ينعم بوحدة أراضيه».. كيف احتفلت سميرة سعيد بعيد استقلال المغرب؟

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احتفلت النجمة سميرة سعيد، بعيد الاستقلال المغربي، الذي يتزامن 18 نوفمبر، متمنية لدولة المغرب بأن تنعم بوحدة أراضيها.

وشاركت «سميرة» متابعيها عبر «اسنتجرام» بعلم المغرب والتهنئة بعيد الاستقلال قائلة: «عيد استقلال مجيد.. ودائماً مغربنا ينعم بوحدة أراضيه».

كانت الفنانة سميرة سعيد، شاركت مؤخرًا، في حفل افتتاح الملتقي الخامس لمؤسسة «أولادنا» للأطفال من ذوى القدرات الخاصة، بدار الأوبرا المصرية

كما قامت بإحياء حفل بثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ30، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، وسط تواجد وحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين في مقدمتهم ليلى علوي وإلهام شاهين، ومصطفى قمر، والإعلامية سهير جودة.