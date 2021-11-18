«نصاب.. خدوا بالكوا».. مي عمر تحذر من شخص ينتحل شخصية زوجها محمد سامي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الفنانة مي عمر، عن انتحال أحد الأشخاص اسم زوجها المخرج محمد سامي، في عدد من الدول بهدف الحصول على صور للأشخاص مستخدمًا عدد من الأرقام الهاتفية المختلفة واستخدامها في أعمال فنية وهمية.

وشاركت «مي» متابعيها عبر حسابها على «انستجرام» قائلة: «في شخص منتحل شخصية المخرج محمد سامي وبيبعت لناس كتير داخل وخارج مصر وبيتصل بيهم من أرقام غريبة وبيدعي أنه عايز صورهم وفيديوهات ليهم عشان أعمال فنية مرة في لبنان ومرة في السعودية ومرة عراق ومرة المغرب، ده نصاب خدوا بالكوا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وهيتم القبض عليه قريب».

يذكر أن المخرج محمد سامي شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «نسل الأغراب»، من بطولة زوجته مي عمر، أحمد السقا، أمير كرارة، إدوارد، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم