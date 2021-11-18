أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات

Print
أمير الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات أمير الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات

أمير الرياض بالنيابة يرعى انطلاق معرض الرياض للسيارات

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم انطلاق معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ثم قام سموه بجولة على المعرض الذي يستمر عشرة أيام حتى 28 نوفمبر الجاري.
ويقدم المعرض فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد عن 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.
كما يشهد المعرض مشاركة رسمية لـ 18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية.
وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي الذي يقام يومي 26-27 نوفمبر الجاري، إضافةً إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1 لإقامة عروض يومية حية للزوار.
يذكر أن المعرض يجمع نوادر سيارات العالم ويعد أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، وسط مشاركة شركات عالمية من صناع السيارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية

صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة

صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة

الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة

الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة

ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية

ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية