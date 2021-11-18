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النقض تؤيد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر

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النقض تؤيد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر النقض تؤيد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر

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أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الخميس، الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان، 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، في قضية «أزمة كابينه الطائرة».

ورفضت «النقض»، طلب الفنان محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم «الاقتصادية»، ليصح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بتعويض الطيار أشرف أبواليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وأشارت الدعوى إلى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش في المطار» مستغلا صورة الطيار في مشهد استعراضي خلال قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية وأدبية له.

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر، طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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