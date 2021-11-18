نائب رئيس القابضة يتابع أعمال مدرسة بني سويف لمياه الشرب

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اجتمع الدكتور، أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الثانويه الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر الفيديو كونفرانس وذلك لمتابعة أعمال المدرسة وسير العملية الدراسية الحالية.

وناقش الاجتماع ضرورة الاهتمام بالتدريب العملى لطلاب المدرسة ليكون الطالب مؤهلا فور تخرجه للالتحاق بسوق العمل كفنى مدرب على أعلى مستوى في تخصصات شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

وتهدف المدرسة الفنية إلى إعداد خريجين ذو خبرة عالية في مجال التشغيل والصيانة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتؤهلهم لمواكبة التطور في إستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.