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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

ميودراغ فيليكوفيتش رسام من صربيا

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

البحث عن القطار

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

تحب تشوف المستقبل؟

ميودراغ فيليكوفيتش رسام من صربيا 2010 - 1953

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