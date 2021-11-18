العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.
ميودراغ فيليكوفيتش رسام من صربيا
ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.
البحث عن القطار
ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.
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ميودراغ فيليكوفيتش رسام من صربيا 2010 - 1953
رجل الإطفاء لا يدق الجرس مرتين
الحكم على العدالة
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وسام الماريونيت
بحكم العادة
بعد مرور الموكب
فرش السجادة