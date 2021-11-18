ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الطفولة

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نظم فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفولة، حيث نفذت مكتبة طابا الثقافية ورشة فنية بعنوان «رسم وتلوين» تدريب سليم صبرى، بحضور مجموعة من الرواد في الشريحة العمرية 8: 14 سنة من الجنسين لرسم لوحات فنية معبرة عن فرحة الإحتفال بأعياد الطفولة .

فى سياق متصل نظم بيت ثقافة أبوزنيمة مسابقة في المعلومات الثقافية والفنية، بحضور مجموعة من طلاب مدرسة أبوزنيمة الصناعية، بهدف تنمية واكتساب المهارات العامة، كما نفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان «رسم على الورق» تدريب الفنان التشكيلى حسام حسنى حضور عدد من رواد الموقع، وتصميم لوحات فنية معبرة عن الإحتفال بأعياد الطفولة بإستخدام تقنية الورق، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء، بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة حكى وسرد قصصي، سرد خلالها الطفل محمود أحد رواد المكتبة قصة بعنوان «حكيم الغابة» تأليف الكاتب إبراهيم عزوز الحائز على جائزة الدولة التقديرية في أدب الطفل، استهدفت القصة تعزيز القيم الإيجابية للنشء