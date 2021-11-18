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إصلاح خط مياه حي شرق مدينة ملوي في المنيا

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إصلاح خط مياه حي شرق مدينة ملوي في المنيا إصلاح خط مياه حي شرق مدينة ملوي في المنيا

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، إصلاح خط مياه 8 بوصات، بحي شرق مدينة ملوي، بعد أن تعرض للانفجار قبل 12 ساعة، مما تسبب في قطع المياه عن المنطقة لحين الإصلاح.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعلنت عن حدوث كسر، حيث تم الدفع بفريق فني، والمعدات للقيام، بأعمال إصلاح الكسر الذي حدث في ماسورة مياه 8 بوصات بحي شرق مدينة المدينة.

من جانبه شدد المحافظ اللواء اسامة القاضي، على الانتقال الفوري لإصلاح أي أعطال بخطوط المياه والمرافق العام، لتقديم الخدمات للمواطنين، دون تعطل.

المصرى اليوم

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