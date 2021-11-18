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جامعة الزقازيق تشارك في اجتماع بدء تنفيذ المشروع القومى «مودة»

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جامعة الزقازيق تشارك في اجتماع بدء تنفيذ المشروع القومى «مودة» جامعة الزقازيق تشارك في اجتماع بدء تنفيذ المشروع القومى «مودة»

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شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، الاجتماع التمهيدي لبدء المرحلة التنفيذية للمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، بحضور الدكتور أسامة عبدالبارى المنسق الفنى للمشروع ووكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وفريق المشروع من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بقاعة مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة .


أكد نائب رئيس الجامعة أهمية المشروع تنفيذاً للمبادرات الرئاسية، ووعد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة من قبل إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الذي يولى أهمية مطلقة نحو تنفيذ البرنامج القومى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار إلى توجيه خطابات رسمية لعمداء الكليات بشأن تجهيز قاعات التدريب الملائمة للعملية التدريبية، وكافة متطلباتها التقنية، وحث الطلاب على المشاركة بالمشروع نظراً لما يعود عليهم من فائدة مستقبلية.


وخلال الاجتماع شرح الدكتور أسامة عد البارى، آليات تنفيذ المشروع من خلال تحديد أبرز الكليات التي سيتم تنفيذ المشروع بها كمرحلة أولى، موضحاً أبرز محاور العرض التقديمى الخاص أهداف المشروع والمادة العلمية لتدريب، والقيام بعملية التنسيق مع الكليات بالجامعة، كما تم تزويد فريق العمل بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب، وتحديد الجدول الزمنى وعدد المتدربين لكل برنامج، وبحث آليات ووسائل التواصل مع الطلاب بالتعاون مع إدارات الكليات والاتحادات الطلابية بكل كلية.


جدير بالذكر أن الهدف من مشروع «مودة» الحفاظ على كيان الأسرة المصرية الذى يعد تكليفاً رئاسياً لوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،للحد من المؤشرات التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنها زيادة ظاهرة الطلاق، من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبى قبل الزواج.

المصرى اليوم

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