تامر مصطفى: راض عن الاداء أمام فاركو.. ونحتاج فترة للانسجام

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قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن فريقه أدى مباراة جيدة أمام فاركو.

وتعرض المقاصة للخسارة أمام فاركو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف تامر مصطفى، في الموتمر الصحفي عقب المباراة:«راضي عن أداء اللاعبين أمام فاركو، وسنعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة موضحا أن فريقه من الدرجة الثانية وناشئين النادي».

وأكد تامر مصطفى، أن فترة التوقف لم تؤثر بالسلب اللاعبين ولكن فريقه يحتاج وقت كبير من أجل التجانس ولكننا لا نمتلك عامل الوقت رغم ادائنا الجيد خلال الثلاث مباريات الماضية.