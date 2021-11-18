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في أحد اللقاءات المسجلة قال الفنان الراحل أحمد زكي، والذي يحل اليوم ذكرى ميلاده الذي يتزامن 18 نوفمبر عام 1949، ردًا عن أحد الانتقادات التي واجهته من البعض، عن فيلمه «السادات» وأنه لم يُجيد التمثيل ولكنه قام بالتقليد فقط وأنه هذا يختلف كثيرًا عن التمثيل، إن من يقول هذا «يصعبوا عليا» كثيرًا لعدم معرفة الفرق بين التقليد والتجسيد والتشخيص.

وأضاف خلال حواره المسجل مع الإعلامي محمود سعد، أن الانتقادات الموجهة من البعض يمكن أن تكون نتيجة عدم معرفة الفرق بين التقليد والتجسيد والتشخيص.

وأوضح قائلاً: «التقليد هو اظهار لقطة معينة في شخص ما متُعارف عليها أمام الجميع، مثل الكاريكاتير تُعطي ملامح إلى لقطة معينة، ولكن التجسيد شيء أخر يواكبه تساؤلات، من هو الرجل الذي قال هذا الكلام«.

وتابع: هل رأى الرئيس السادات وهو بيتحقق معاه في مقتل أمين عثمان؟ وكيف كان يتكلم ويحس وهو عمره 27 سنة، أنا خليت أولاده يشوفوا كيف كان يتكلم، وقالوا لي احنا كنا بنسمع مشوفناش ومكناش عارفين إنه اتعذب كده«.

وأضاف: وكذلك السيدة جيهان السادات حينما تزوجته كانت تقرا عنه في الجرائد ولم تكن ترى ذلك، وفي مرحلة زواجه أولاده لم يروا لما تزوج من أمهم أنا وريتهم ده«. واستكمل أن هذا هو التشخيص، لافتًا: «هل حد شاف السادات بيغني؟ أو بيتحكم في أمين عثمان، هل في حد شافه إزاي اتعامل مع مراكز القوى في الفترة اللي قعدها في البيت؟ هل هناك فيلم تسجيلي شاف سلوك الرئيس إيه؟»

وأشار إلى أنه يكفيه فخرًا أن السيدة جيهان السادات قالت له «رجعتني أيام ما كان خاطبني». وتساءل «زكي» من رأى الرئيس جمال عبدالناصر، خاصة أن التليفزيون لم يكن موجودًا إلا في الستينيات، هل أحد يعلم كيف كان يتكلم ويشرح موقف 1956 كان إزاي؟ وصوته كان إزاي؟«.

وتابع: الرئيس السادات كان هناك 60 مليون يقومون بتقليده لأن لديه طريقة معينة، إنما تسلسل الفيلم من أوله هو فن التشخيص، وأنا يسعدني آراء الناس، السادات شخص معروف كان نفسي بعدما نتفرج على الشكل الخارجي نشوف أعين «السادات» و«عبدالناصر، كل واحد شايل هم بلد».

وأوضح: إنما لأننا بنستكتر على فنان عندنا «شاطر» فلازم ندخله في خصومات سياسية، المعارضين عايزين كل حاجة في ساعتين ونصف، والموريدين يقولوا فيه حاجات ناقصة كان لازم تتقدم، طيب هرضي مين فيهم«.