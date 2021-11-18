الدورة الخامسة دعمًا لذوى القدرات.. «الحضرة التونسية» و«الفلكلور المغربى» و«الأراجوز» تبهج «أولادنا»

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عروض فنية وسينمائية واستعراضية مكثفة وجذابة شهدتها فعاليات الدورة الخامسة لملتقى «أولادنا» لذوى القدرات الخاصة، التى تتواصل فى عدد من الأماكن، منها دار الأوبرا ومدينة العلمين لأول مرة هذا العام، وتستمر حتى الإثنين المقبل.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

وقدمت مجموعة من الفرق المشاركة فى الملتقى عروضها فى جامعة الجلالة، احتفالا بمشروع التطوير الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المنطقة، كما قامت بجولة سياحية فى منطقة الجلالة قبل تقديم عروضها، حيث شاركت كل من فرقة زوار الحضرة من تونس و«عيساوة النسيم الفلكلورية» من المغرب وفرقة «كولن مويو» من «زيمبابوى» وفرقة «مشابى» من ناميبيا.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

وشهدت فعاليات الملتقى، برئاسة سهير عبد القادر، عروضا سينمائية لعدد من الأفلام، منها الفيلم الروائى الطويل «مغامرات الصيف» من ألمانيا، إخراج شارون فون فيرتشايم، سيناريو شارون فون فيرتشايم، مدير تصوير فريد كالوس، مونتاج شارلز لادمريال، موسيقى هانس دى ماير، وتدور أحداثه حول الشقيقات

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

«إميانهوف، لو وشارلى وإيمى» تتطلعن إلى قضاء وقت من الاسترخاء مع خيولهن، وهناك مشكلة واحدة- إميانهوف مفلسة، ولا تستطيع رونا التحكم فى فرس النجم الجديد، كاليوسترو، وتلقى باللوم على سلوكه الصعب، فتوافق على صفقة محفوفة بالمخاطر إلى أن تضع مارى فرسها المفضل على المحك فقط، ولكنها تخاطر أيضا بمستقبل اسطبلاتها بالكامل.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

ومن بولندا تم عرض فيلم «مشكلة ثلاثية»، إخراج «مارتا كاروسكا»، سيناريو مارتا كاروسكا، وتدور أحداثه عندما يختفى «شاطئ فى بورفيل» لكلود مونيه، لؤلؤة المجموعة، من المتحف الوطنى فى بوزنان، وتُتهم عمة جولكا زوراً بالسرقة، ويجب على جولكا وصديقها أوليك العثور على اللوحة واكتشاف هوية اللص الحقيقى، ويبدأ الثنائى المتناغم التحقيق، لكن فى الأفق تظهر فلكا، فتاة مجنونة تبلغ من العمر 12 عاما، ومعها مشكلة قصة الغيرة والثقة تتشابك مع حل لغز إجرامى.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

وأقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة للملتقى مجموعة من العروض الفنية لمجموعة من الدول، وشارك بالعروض كل من فرقة نادى سبورتنج بالإسكندرية، والفنان إسلام كانو من اليابان، وفريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من الإمارات، وفرقة «أوموشيتان» من نيجيريا، وفريق جمعية دنقال من السودان، وفرقة التل من الجزائر، كما شهد الملتقى مشاركة ودعما من النجمة سميرة سعيد.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

من جانبها قالت سهير عبد القادر، رئيس الملتقى، لـ«المصرى اليوم»، أن الدورة استثنائية لدعم أولادنا ذوى القدرات الخاصة، ولتكون مصر هى السباقة فى تنفيذ الدمج الفنى، وتهدف إلى تعزيز مسيرة الدمج الفنى والمجتمع لـ«أولادنا» ذوى القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم لتحقيق الدمج الدولى، كما نشهد هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية- الصينية.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين فى نشر صورة إيجابية عن مصر عالميا، بتراثها السياحى والحضارى، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات فى مختلف المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب الفعاليات التى تجوب شوارع القاهرة بسيارة مكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر فى إفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا

ويقام الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزارات والجهات الرسمية، تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا».

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا