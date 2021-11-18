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أكد الرحالة السعودي فيصل الغزاوي، بأن مبادرة إدعم سياحة بلدك التي انطلقت من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ تعد بمثابة مرآة مصر إلى العالم، خصوصا مع بدء التعافي من جائحة كورونا واستئناف الرحلات السياحية الدولية إلى المدن السياحة المصرية.

وأضاف أن المبادرة التي انطلقت في حب مصر، احتفالا بعودة السياحة الروسية وغيرها من الجنسيات، تؤكد مدى الامن الذي تتمتع به مصر من حيث الالتزام بالجوانب الصحية، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به حاليا.

وأوضح الرحالة فيصل الغزاوي، أن كل جهد يبذله المصريون لإسعاد العالم هو جهد مشكور، وليس بجديد على أحفاد الفراعنة الذين يؤكدون أصالة هذا البلد بتاريخها الممتد لآلاف السنين، فضلا عما يتمتع به المصريون من روح الود والتآلف والترحاب الذي يشهد به كل من يزور مصر.

وشدد الغزاوي على استمرار المبادرة طوال العالم وعدم قصرها على الموسم الشتوي، وتميديها للصيف خصوصا وان الصيف يهتم به العديد من السياح الاجانب فضلا عن العرب اللذين ياتون للسياحة في مصر خلا لفترة الصيف للاستمتاع بشواطئها ومعالمها الساحرة.

وكان النجم هشام عباس قد أحيا حفلا في مدينة الغردقة، ضمن مبادرة «ادعم سياحة بلدك» بأحد فنادق الغردقة وتفاعل كبير من الحضور مع الفنان هشام عباس ليشعل الحفل بالرقص والغناء والتقاط الصور مع محبيه.

وغني هشام عباس بعض من اغانية الماضية بعد إلحاح الجمهور علية وسرعان ما إستجاب غلي طلبات محبيه، ولكن مفاجئة الحفل عندما طلب منه أن يغني إحدى أغاني الكينج محمد منير، وبالفعل في أجواء من الحب والفرح غني أغنية «اليلة ياسمرا» لمنير وينهي الأغنية بكلمة بحبك يا منير.