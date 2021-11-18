«الأطباء المصريين فى بريطانيا» تجمع أموالًا لمستشفيات «القاهرة»

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نظمت جمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا حفلا خيريا لجمع تبرعات لمستشفى أطفال عين شمس ومستشفى حميات العباسية، ونجحت الجمعية فى جمع 10 آلاف جنيه إسترلينى.

حضر الحفل عدد كبير من الدبلوماسيين العرب والإعلاميين والأطباء، منهم السفير التونسى لدى بريطانيا، نبيل بن خضر، والسفير المغربى، عبدالسلام أبو ضرير، فيما اعتذر السفير المصرى طارق عادل عن عدم الحضور وأرسل وفدا دبلوماسيا رفيعا نيابة عنه.

الأطباء المصريين فى بريطانيا

وحضر الدكتور سميح عامر، الملحق الطبى السابق بالسفارة المصرية، ومصطفى رجب، رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، ومجدى عباس رئيس الجالية المصرية فى بريطانيا، وميرفت خليل، ممثلة عن الاتحاد العام للمصريين فى الخارج.

ونظمت جمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا الحفل، بعد ساعة من عقد اجتماعها السنوى، لأول مرة، منذ عامين، بسبب قيود الإغلاق، التى فرضتها جائحة كورونا.

الأطباء المصريين فى بريطانيا

وأعلنت إدارة الجمعية تنصيب الدكتور ضياء الدين كامل، رئيسا للجمعية، خلفا للدكتور طارق الغزالى، المنتهى رئاسته للجمعية، وتم الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد للجمعية، بالتمديد للدكتورة ليلى أبوزكرى، أمينا للصندوق، المسؤولة عن توصيل أموال التبرعات إلى مصر، وتعيين الدكتور سامح كامل هندى، سكرتيرا للجمعية، فيما يستمر الدكتور محمد لطيف، رئيسا شرفيا للجمعية.

الأطباء يلتقطون صورة تذكارية داخل جمعية الأطباء المصريين

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى؛ ثم تم توزيع الجوائز السنوية لأفضل الأبحاث العلمية للأطباء الشباب من أصل مصرى فى بريطانيا، وتم إجراء مسابقات ومزاد خيرى لجمع التبرعات للمستشفيات المصرية.

وحرصًا على سلامة الحضور، طلب منظمو الحفل من الضيوف إجراء تحليل كورونا، قبل الحضور للقاعة، وإرسال نتيجته، عبر تطبيق واتس آب فى جروب يجمع ضيوف الحفل.

الأطباء المصريين فى بريطانيا

رجل الأعمال، أحد رعاة الحفل، الدكتور محمد ظاظا، أبدى سعادته بإمكانية الاجتماع، بعد فترة طويلة من الإغلاق، معربًا عن أمله أن يزول الوباء، ليتمكن الناس من العودة لمقابلة بعضهم البعض والعمل بشكل طبيعى.

وقال الدكتور ضياء الدين كامل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عقب تنصيبه رئيسا لجمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا: «يشرفنى حمل تلك الأمانة، متمنيا أن يتعاون معى باقى أعضاء الجمعية، من أجل استمرارية العمل الخيرى وتنميته».

الدكتور ضياء الدين كامل يلقى كلمة عقب انتخابه رئيسًا للجمعية

وأضاف «كامل»: هدفنا الأول من وراء الجمعية مساعدة وطننا، مصر، وتجميع الأطباء المصريين فى بريطانيا تحت مظلة واحدة، ولدينا عدد كبير من الأفكار الطموحة، بعضها نفذناه، خلال الدورات السابقة للجمعية، وبعضها نتطلع لتنفيذه.

وقال «كامل»: «من قبل استطاعت الجمعية جمع تبرعات لمستشفى 57375 لسرطان الأطفال، وجمعنا تبرعات لمركز الدكتور مجدى يعقوب، وأعددنا قوافل طبية تجوب ربوع مصر مجانًا، وقد نفذنا ذلك أكثر من مرة، وهو تقليد نحرص على تكراره بشكل سنوى».

الأطباء المصريين فى بريطانيا

وأشار «كامل» إلى أن الإغلاق بسبب «كورونا»، حال دون تنفيذ القوافل الطبية خلال العامين الماضيين، فاكتفت الجمعية بتنظيم مؤتمرات عن بعد مع أطباء مصريين داخل مصر، بهدف نقل الخبرات والاستفادة من البروتوكول البريطانى، المتبع لمكافحة الوباء، بهدف تبادل المعلومات بين بريطانيا ومصر فيما يتعلق بطرق مكافحة جائحة كورونا.

وذكر «كامل» أن الندوة الأولى، التى نفذتها الجمعية، خلال فترة كورونا، حضرها الدكتور عوض تاج الدين، المستشار الطبى لرئيس الجمهورية، وأثنى على الجهود المبذولة من أجل تبادل معلومات بروتوكول مكافحة الوباء.

مجلس إدارة جمعية الأطباء المصريين خلال اجتماعهم السنوى

وتحدث الرئيس الجديد لجمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا، عن أبرز التحديات التى تواجه الجمعية قائلا: «المعضلة الأساسية التى كانت تواجهنا تتمثل فى كيفية إرسال أموال التبرعات إلى مصر، خاصة أننا مسجلون لدى الحكومة البريطانية، جمعية خيرية غير هادفة للربح، بالتالى لابد من أخذ إذن الجهات البريطانية فى كل قرار يتعلق بتحويل أموال.

وأضاف «كامل»: «فى إحدى المرات تمكنت الجمعية من جمع تبرعات قدرها 80 ألف جنيه إسترلينى لصالح المستشفيات فى مصر، وواجهتنا صعوبة نقل تلك الأموال، واستغرقت الإجراءات وقتا لحين الحصول على موافقة هيئة الضرائب البريطانية وجهات أخرى، وقمنا بعمل حساب دولى بأحد البنوك البريطانية لتحويل الأموال إلى مصر، ولو كان لدينا فى بريطانيا بنك مصرى لكانت المهمة أسهل».

الأطباء المصريين فى بريطانيا

وقال «كامل»: نطالب بالتنسيق مع الجهات المصرية، لتسهيل عمل الأطباء المصريين القادمين من بريطانيا لتقديم مساعدات طبية داخل مصر، موضحا أنه ليس هناك تقصير من أحد ولكن فى بعض الأحيان يسافر أطباء مصريون من بريطانيا لعمل قوافل طبية؛ فيواجهون صعوبات تنسيق وتأخير لعدة أيام فى حين تكون إجازاتهم محدودة، ولو تم التنسيق بشكل أسرع يمكن الاستفادة من خدماتهم وخبراتهم بشكل فعال.

وعن النشاط الاجتماعى للجمعية قال «كامل»: «نحرص فى بريطانيا على أن نلتقى بشكل دورى كل شهرين، نحن وعائلاتنا، ما يفيد كل طبيب مصرى مهاجر، لأن بريطانيا معروفة بجوها البارد وساعات الظلام الطويلة، ومن أجل الصحة النفسية، ينبغى الخروج وعمل هذه اللقاءات الاجتماعية التى تفيد الأطباء وعائلاتهم».

الأطباء المصريين فى بريطانيا

وعن فلسفة عمل الجمعية قال: «نحن لا ننخرط فى نشاطات دينية أو سياسية، نحن جمعية أهلية اجتماعية أعضاؤها أطباء مصريون يعملون فى بريطانيا، ونقدر مجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف المجالات، وندعو له بالتوفيق والسداد ونثمن جهود الحكومة، ولا نمارس أنشطة سياسية داخل الجمعية، وهدفنا الأول مساعدة بلدنا، بجمع التبرعات أو بتنظيم قوافل طبية أو تقديم يد العون للأطباء القادمين من مصر إلى بريطانيا، مرورا بنشاطات اجتماعية تتمثل فى لقاءات دورية».

واختتم «كامل» تصريحاته قائلا: «تعلمت تعليما مجانيا فى مصر، وما أقوم به وزملائى الأطباء المصريون فى بريطانيا أقل ما يمكن تقديمه لبلدنا كجزء من رد الجميل».