بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة.. ختام فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بالغردقة

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تختتم بمدينة الغردقة مساء اليوم الخميس منتدى «المرأة العالمي للفنون» الذي استضافته المدينة خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر الجاري، في دورته الأولى، وضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية بالأقصر والغردقة، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم أوستراكا للفنون، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية ومنها «ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتفيا، وتركيا»، وضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية بالممشى السياحي العالمي بالغردقة، مصاحب له عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي والفنون.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، إن «منتدى المرأة العالمي للفنون»، هو منتدى دولي جمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر وتنظيم أوستراكا للفنون«.

وأشار حميدة إلى أنه تم عمل رحلة سياحية لمدينة الأقصر للفنانات لإظهار جمال مصر ومدينة الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد مدينة الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.

أضاف، «حميدة»، يأتي دور هذا المنتدى على تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية على تمكين المرأة ودورها بالمجتمع وعلى إظهار خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدعاية للمقاصد السياحية بمصر للعالم من خلال استضافة سفراء الفنون بالعالم،،

وأشار «حميدة»، إلى أن إقامة فعاليات الدورة الأولى من المنتدى يأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

و شارك الفنانات منذ وصولهم إلى الغردقة في برنامج فني سياحي حافل، يعقبه ندوات فنية بحضور أساتذة الفن التشكيلى فى مصر.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية