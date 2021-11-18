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تنعي شبكة راديو وتلفزيون العرب ART الإعلامية شيرين الدويك، التي رحلت عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد مسيرة كبيرة في الإعلام المصري والعربي.

جدير بالذكر أن الإعلامية شيرين الدويك، بدأت حياتها المهنية من خلال قنوات راديو وتلفزيون العرب عام ١٩٩٦ حيث قدمت برنامج «نص ساعة صحافة» ثم توالت أعمالها من خلال عدة برامج منها «مع تحياتي» و«في الطريق إليك» عام ١٩٩٧، وفي العام التالي قدمت برنامج «الذكريات» قبل انتقالها للعمل كمذيعة في التليفزيون المصري، لتواصل مسيرتها الإعلامية من خلال تقديم العديد من البرامج الناجحة، وحتى رحيلها مساء أمس بعد شعورها ببعض الآلام المفاجئة.

رحم الله الإعلامية القديرة شيرين الدويك.