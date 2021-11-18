أخبار عاجلة

"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57 -
"الدفاع الأمريكية" تشكّل قوةً خاصة للتحقيق في الأطباق الفضائية الطائرة -
نجاحاتٌ لافتة لبرنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
"الأرصاد": رياح سطحية تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق -
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بدايتها كانت في ART.. راديو وتلفزيون العرب تنعى الإعلامية الدويك

Print
بدايتها كانت في ART.. شبكة راديو وتلفزيون العرب تنعى الإعلامية شيرين الدويك بدايتها كانت في ART.. راديو وتلفزيون العرب تنعى الإعلامية الدويك

لاقتراحات اماكن الخروج

تنعي راديو وتلفزيون العرب ART الإعلامية الدويك، التي رحلت عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد مسيرة كبيرة في الإعلام المصري والعربي.

جدير بالذكر أن الإعلامية شيرين الدويك، بدأت حياتها المهنية من خلال قنوات راديو وتلفزيون العرب عام ١٩٩٦ حيث قدمت برنامج «نص ساعة صحافة» ثم توالت أعمالها من خلال عدة برامج منها «مع تحياتي» و«في الطريق إليك» عام ١٩٩٧، وفي العام التالي قدمت برنامج «الذكريات» قبل انتقالها للعمل كمذيعة في التليفزيون المصري، لتواصل مسيرتها الإعلامية من خلال تقديم العديد من البرامج الناجحة، وحتى رحيلها مساء أمس بعد شعورها ببعض الآلام المفاجئة.

رحم الله الإعلامية القديرة شيرين الدويك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش

رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش

المصرية للاتصالات تتعاون مع سيينا لاتاحة مزيد من السعات على الشبكة الدولية

المصرية للاتصالات تتعاون مع سيينا لاتاحة مزيد من السعات على الشبكة الدولية

أسماء تلحق بـ«شيرين ومها».. وفاة 3 إعلاميات في أسبوع: إحداهن أصابها ألم مفاجئ ومميت

أسماء تلحق بـ«شيرين ومها».. وفاة 3 إعلاميات في أسبوع: إحداهن أصابها ألم مفاجئ ومميت

شبكة النساء المُنتخبات في ليبيا تدعو إلى تعزيز حضور المرأة في المحطات الإنتخابية القادمة

شبكة النساء المُنتخبات في ليبيا تدعو إلى تعزيز حضور المرأة في المحطات الإنتخابية القادمة