حمدي بدر يتألق في برنامج بوليفارد المواهب ويكسب ثقة المتسابقين والجمهور

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يواصل برنامج اكتشاف النجوم في مجال الغناء «بوليفارد المواهب» والذي يقام على هامش فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه تصدر قوائم البحث على محركات التواصل الاجتماعي، ويشارك فيه حمدي بدر وحسن طالب كأعضاء لجان تحكيم.

وقد استطاع المنتج حمدي بدر في أولى تجاربه كعضو لجنة تحكيم أن يلفت إليه الأنظار بعد ثالث حلقه من حلقات البرنامج ظهر خلالها تفاعله الدائم مع المتسابقين والجمهور واحتلاله التريند أكثر من مرة خلال حلقات البث المباشر.

المعروف عن حمدي بدر انه منتج موسيقي ومدير أعمال وتعاون مع أهم النجوم في الوطن العربي وهذا كان سبب أساسي لاختياره ليكون أحد أعضاء لجان تحكيم البرنامج الأهم والأضخم لاكتشاف المواهب الغنائية والذي يقدم برؤية مختلفة ومحترفة.

وقال حمدي بدر أن السبب الأساسي للموافقة على المشاركة في البرنامج هو الاختلاف والتميز في مضمونه حيث يبدأ معهم من بداية تقديمهم ولحظه صعودهم واكتشاف هويتهم الغنائية وهي الفترة الأهم في حياة صناعة النجوم لأنها بداية انطلاقه للجمهور والتي يجب أن تكون مدروسة وعلى كل موهبة أن تثبت نفسها وذلك من خلال الاهتمام بعدد من القواعد التي عليه اتباعها خلال مشواره الفني ،والاهم من ذلك الإحساس في كل ما يقدمه وأنهم يرغبون في تحقيق حلمهم والاهتمام به وليس مجرد المشاركة في برنامج اكتشاف مواهب، لذلك دائما أكون حريص على التواجد مع المتسابقين سواء مشاركتهم في البروفات والجلوس لساعات لمشاركة بعض الأفكار والاستماع إلى وجهة نظرهم واختياراتهم للأغاني التي سيقدمونها في الحلقات لأن النجاح متبادل بيننا، لذلك لا ابخل عليهم في تقديم النصيحة والإرشاد وخبرتي التي اكتسبتها خلال تلك السنوات حتى يتمكن كل منهم من اكتشاف هويته الفنية.