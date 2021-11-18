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ضبط 2839 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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ضبط 2839 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ضبط 2839 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ضمن حملة ميدانية تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة

ضبط 2839 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2839" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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