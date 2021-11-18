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فودة يوافق علي نظام النوبتجيات للعاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي

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فودة يوافق علي نظام النوبتجيات للعاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي فودة يوافق علي نظام النوبتجيات للعاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي

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فودة يوافق على العمل بنظام النوبتجيات للعاملين بمستشفي شرم الشيخ الدولي للارتقاء بالمنظومة الصحية

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على العمل بنظام النوبتجيات 15 يوم للعاملين بمستشفي شرم الشيخ الدولي «اطباء، وتمريض، وإداريين» على ان يتم تقسيم العمل على مدار الشهر 15 يوم متتاليين عمل وآخرين اجازة لصالح العمل بشرط عدم الإخلال بجودة الرعاية الصحية، وأن يتم تقييم سير العمل بالمستشفى كل ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالأطقم الطبية بمستشفي شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي للوقوف على مشكلاتهم وطلباتهم ومقترحاتهم من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفي إطار الاستعداد لانعقاد عدة مؤتمرات كبرى بشرم الشيخ يحضرها ألوف المشاركين وبحضور وفود ورؤساء الحكومات وعدداً من رؤساء الدول، والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

وذلك بناء على الطلب المقدم من العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي وموافقة الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفي شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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