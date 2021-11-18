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رئيس «الأسقفية» مهنئًا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح

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رئيس «الأسقفية» مهنئًا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح رئيس «الأسقفية» مهنئًا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح

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قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عيد رسامته التاسع بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووصف رئيس الأساقفة البابا تواضروس برجل المحبة والإصلاح الذي يحرص على انفتاح الكنيسة القبطية على كافة الطوائف المسيحية ويعبر عن ذلك بالقول والفعل.

وأكد رئيس الأساقفة إن سنوات حبرية البابا تواضروس شهدت الكثير من اللحظات الفارقة في تاريخ استطاع البابا أن يقود السفينة فيها بالحكمة والمحبة للجميع فهو صمام أمان للوطن والكنيسة معًا.

وصلى رئيس الأساقفة للبابا تواضروس أن يطيل الله أيام خدمته في الكنيسة وأن يوسع تخومه ويبارك كل ما تمتد له يده.

المصرى اليوم

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